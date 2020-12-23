Из-за тревожного роста количества заражений коронавирусом правительство Чехии готовится одобрить решение о возвращении всей страны к самому жесткому уровню карантинных ограничений.

В Чехии с 27 декабря закрываются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, и вводится комендантский час с 21.00 до 5.00. Правительство приняло это решение в связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщает IDNES.

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Чрезвычайное положение в стране продлено до 22 января. Министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что с воскресенья в стране начнет действовать пятый (высший) уровень ограничений согласно противоэпидемиологической системе.

Так, розничная торговля будет практически полностью остановлена, закроются спортивные и оздоровительные центры. Закрытые заведения смогут получить поддержку государства.

Цель состоит не в том, чтобы ограничить граждан, а в том, чтобы призвать их к ответственности и позволить системе здравоохранения продолжать свою работу. Хочу поблагодарить всех медицинских работников за их работу. Благодаря им мы можем провести отпуск, даже если в этом году он будет в другой форме,

– сказал министр.

Статистика распространения коронавируса в Чехии

За минувшие сутки в Чехии подтвердили 10 898 случаев заражения коронавирусом. Общее количество людей с подтвержденным диагнозом возросло до 646 312. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло 10 664 человек. 546 тысяч человек выздоровели.