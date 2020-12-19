Чехия передала Украине средства защиты от коронавируса на 195 тысяч евро
В рамках гуманитарной помощи со стороны Чехии Украина получила средства индивидуальной защиты для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.
Так, Украина получила 99 тысяч хирургических масок, 5 тысяч защитных костюмов и 10 тысяч бахил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Украина получила от Чехии гуманитарную помощь на сумму 195 тысяч евро. Речь идет про индивидуальные средства защиты: маски и респираторы, защитные костюмы и очки, бахилы, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко во время встречи с послом Чехии в Украине Радеком Матулою,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Все средства индивидуальной защиты будут распределены по департаментам здравоохранения в различных областях страны.
В борьбе с пандемией стираются границы. Впервые за долгое время мы столкнулись с проблемой, которая объединила разные страны и континенты, и дружественная поддержка Чехии является более, чем важной сейчас,
– заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко.
Посол Чехии в Украине подчеркнул, что решение о гуманитарной помощи было принято правительством Чешской Республики.
"Чехия и Украина являются солидарными странами во многих аспектах, в частности, когда речь идет о борьбе с общим "врагом" — COVID-19", – добавил посол.
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