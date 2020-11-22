Чехия вышла на первое место по смертности от коронавируса в ЕС
Чехия вышла на первое место по числу жертв коронавируса в разрезе на 100 тысяч населения среди государств Евросоюза. Параллельно государство потеряло "первенство" по количеству новых случаев болезни.
В Чехии, где количество населения составляет 10,5 миллионов человек, показатель смертности от коронавируса в среднем составляет 23,4 на 100 тысяч человек. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.
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Такой высокий показатель смертности поднял Чехию на первое место в Европейском Союзе. В разрезе всего мира государство находится на 22 месте.
Страны ЕС с самой высокой смертностью от коронавируса:
- Чехия – 23,4 на 100 тысяч населения,
- Бельгия – 22,1,
- Болгария – 17,2,
- Польша – 14,3,
- Словения – 14,0,
- Венгрия – 13,6.
Самое высокое количество смертей зафиксировали 3 ноября. Тогда в Чехии за сутки от коронавируса умерли 258 человек. Похожий показатель, например, фиксировали и в Украине – 19 ноября умерли 257 человек. Впрочем, население нашего государства в примерно 4 раза больше.
Также интересно, что по обычному показателю количества смертей от коронавируса Чехия далеко не среди лидеров. В некоторых государствах ЕС умерли уже более 40 тысяч больных, а в Чехии – 7 тысяч 95 человек.
В каких странах ЕС больше всего жертв коронавируса:
- Великобритания – 54 тысячи,
- Италия – 49 тысяч,
- Франция – 48 тысяч,
- Испания – 42 тысячи,
- Бельгия – 15 тысяч,
- Германия – 14 тысяч.
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