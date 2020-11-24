Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен предложить бесплатное тестирование на антиген на коронавирус COVID-19 до Рождества всем гражданам добровольно.

Бабиш объяснил, что чешское тестирование не будет иметь никаких условий. Об этом пишет издание Prague Morning.

Читайте также Более 1 миллиона больных COVID-19 до конца года, – неутешительный прогноз ученых для Украины

Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества получить возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген,

– заявил он.

Премьер-министр Чехии сказал, что добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.

Чехия уже использует целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Быстрые тесты – проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты. Однако они не являются 100-процентно точными.

Добавим, что в Чехии были проведены 2,9 миллиона стандартных лабораторных тестов с момента начала эпидемии коронавируса. В целом в стране обнаружили 496 638 случаев заражения.

К слову, в Украине остается основным методом диагностики COVID-19 ПЦР-тестирование. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мощностей для его проведения хватает.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала