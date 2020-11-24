В Чехии планируют добровольно протестировать все население до праздников
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен предложить бесплатное тестирование на антиген на коронавирус COVID-19 до Рождества всем гражданам добровольно.
Бабиш объяснил, что чешское тестирование не будет иметь никаких условий. Об этом пишет издание Prague Morning.
Читайте также Более 1 миллиона больных COVID-19 до конца года, – неутешительный прогноз ученых для Украины
Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества получить возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген,
– заявил он.
Премьер-министр Чехии сказал, что добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.
Чехия уже использует целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Быстрые тесты – проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты. Однако они не являются 100-процентно точными.
Добавим, что в Чехии были проведены 2,9 миллиона стандартных лабораторных тестов с момента начала эпидемии коронавируса. В целом в стране обнаружили 496 638 случаев заражения.
К слову, в Украине остается основным методом диагностики COVID-19 ПЦР-тестирование. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мощностей для его проведения хватает.
Поделиться новостью
-
Медики увидели движение гельминтов в организме во время проведения УЗИ: видеосегодня , 17:26
-
Новости о коронавирусе 20 ноября: рекорд больных, ВОЗ выступила против Ремдесивира21 ноября , 06:00
-
Новости о коронавирусе 21 ноября: ориентировочный прогноз пика заболеваемости, заявление Шмыгаля22 ноября , 06:00