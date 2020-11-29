Правительство Чехии с четверга, 3 декабря, ослабит жесткий карантин. В частности в стране разрешат работать ресторанам и отменят комендантский час.

На внеочередном заседании власти снизили уровень эпидемиологической опасности с четвертого на третий. О запланированных смягчениях объявил министр здравоохранения Ян Блатны, сообщает Irozhlas.cz.

Стоит прочитать Не из Китая: ученые выдвинули новую версию появления коронавируса

Что позволят

После смягчения карантина 3 декабря, в стране:

в ограниченном режиме позволят работать заведениям общественного питания. А также – магазинам и другой розничной торговле;

отменят действие комендантского часа с 23:00 до 5:00;

увеличат допустимое количество людей для сборов на открытом воздухе: от 6 до 50 человек;

разрешат собираться в помещениях группами до 10 человек.

Od čtvrtka 3. prosince přechází Česká republika do 3. stupně systému PES. Veškerá rozvolnění jsou uvedena v matici opatření. Mimo ni byla zrušena tzv. karanténa pro oblečení. — Jan Blatný (@ministrblatny) November 29, 2020

Смягчения в отраслях культуры

Также возобновят работу музеев и галерей. Будут допускать проведение экскурсий для групп до 10 человек при условии соблюдения социальной дистанции. Зато театры и кинотеатры пока оставят закрытыми.

Отметим! Правительство Чехии намерено провести добровольное и бесплатное тестирование на антиген на COVID-19 среди всего населения. Больше об этом читайте здесь.

Правительство Чехии заявило, что нынешняя ситуация позволяет смягчить карантин и создать более приятные условия для населения к Рождеству.

Коронавирус в Чехии: что известно