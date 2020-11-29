Отменят комендантский час: почему Чехия ослабит карантин
Правительство Чехии с четверга, 3 декабря, ослабит жесткий карантин. В частности в стране разрешат работать ресторанам и отменят комендантский час.
На внеочередном заседании власти снизили уровень эпидемиологической опасности с четвертого на третий. О запланированных смягчениях объявил министр здравоохранения Ян Блатны, сообщает Irozhlas.cz.
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Что позволят
После смягчения карантина 3 декабря, в стране:
- в ограниченном режиме позволят работать заведениям общественного питания. А также – магазинам и другой розничной торговле;
- отменят действие комендантского часа с 23:00 до 5:00;
- увеличат допустимое количество людей для сборов на открытом воздухе: от 6 до 50 человек;
- разрешат собираться в помещениях группами до 10 человек.
Смягчения в отраслях культуры
Также возобновят работу музеев и галерей. Будут допускать проведение экскурсий для групп до 10 человек при условии соблюдения социальной дистанции. Зато театры и кинотеатры пока оставят закрытыми.
Правительство Чехии заявило, что нынешняя ситуация позволяет смягчить карантин и создать более приятные условия для населения к Рождеству.
Коронавирус в Чехии: что известно
- В начале ноября Чехия стала лидером по количеству смертей от COVID-19.
- За последние сутки зафиксировали 2 667 новых случаев инфицирования.
- Всего за время пандемии в стране коронавирус обнаружили у 518 649 человек.
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