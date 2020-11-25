Эпидемиолог Крис Джонсон из Темпльского университета рассказал, на что нужно обращать внимание, чтобы понять, что вам нужна новая тканевая маска.

По его словам, у новой маски с большей вероятностью будут более плотные волокна, поэтому она лучше сдержит проникновение частиц снаружи и удержит частицы внутри, пишет Medical Xpress.

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Как часто менять тканевые маски

Эксперт считает, что нужно взять за правило менять маску хотя бы один раз в сезон. Как быстро изнашивается тканевая маска, зависит от разных факторов: материала, из которого она сделана, как часто ее носят и стирают.

Маску точно нужно заменить, если в ней образовалась хотя бы небольшая дырка. Если маска просвечивается, когда через нее смотрят на источник света, то она, скорее всего, не годится для использования: ткань износилась или изначально была непригодной.

Признак того, что маска пришла в негодность – растяжение эластичных ушных петель. Если маска не может плотно сидеть на лице, это свидетельствует о том, что она не может выполнять свою функцию.

Джонсон рекомендует носить с собой несколько масок. В холодное время года, когда маска быстрее промокает, это особенно актуально. Влажная маска не защищает, через нее сложнее дышать, поэтому ее необходимо заменить на сухую.

Эффективность тканевых масок

Ранее американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали заявление, что тканевые маски защищают и тех, кто их носит, и людей рядом.



Как пользоваться маской от коронавируса / инфографика 24 канала