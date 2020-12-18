В правительстве Бельгии случайно раскрыли цены, за которые Евросоюз приобрел вакцину от коронавируса. Согласно опубликованному снимку, одна доза вакцины стоит ЕС от €1.78 до $18.

Госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева де Блеекер запостила в Твиттере таблицу, в которой была указана цена за дозу каждой вакцины и ожидаемые расходы страны на приобретение вакцины, пишет Европейская правда.

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Это произошло после критики оппозиционной N-VA по поводу того, что в бюджете на следующий год якобы нет ясности относительно расходов на вакцины от коронавируса.

Через полчаса твит удалили, но его успели заметить журналисты бельгийского HLN.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что не может раскрывать цены на вакцины, поскольку это является коммерческой тайной.

Цены на вакцины против COVID-19

Moderna – ($18)

BioNTech/Pfizer – (€12)

CureVac – (€10)

Johnson&Johnson – ($8.50)

Sanofi/GSK – (€7.56)

Oxford/AstraZeneca – (€1.78)

Бельгия закупит 33 миллиона доз и потратит на это 279 миллионов евро.

Госсекретарь после случая заявила, что публикация таблицы была "ошибкой коммуникационной команды", но отметила, что такое случайное раскрытие цен "не ставит под угрозу" доступ Бельгии к вакцинам.

В настоящее время Еврокомиссия должна подписать соглашения с 6 производителями вакцины, двое из которых уже ушли на утверждение регулятора, и накануне завершила предварительные переговоры с седьмым – компанией Novavax.