Исследование показало, что тренировка обоняния помогает справиться с паросмией – одним из нарушений, которые могут развиваться после перенесенной инфекционной болезни.

Международная группа ученых наблюдала за 153 пациентами со снижением или изменением обоняния после перенесенных вирусных инфекций, пишет журнал Laryngoscope.

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Как проходила тренировка

Тренировка обоняния заключалась в регулярных (два раза в день) попытках различить четыре разных запаха в течение нескольких месяцев. Для эксперимента использовали запахи эвкалипта, лимона, розы, корицы, шоколада, кофе, лаванды, меда, чабреца и клубники. Ученые подчеркивают, что это простой метод без побочных эффектов.

Паросмия – что это? Это искажение обоняния. При ней люди воспринимают запахи не так, как раньше. То есть, человек с паросмией может чувствовать запахи, но эти запахи становятся другими, часто неприятными. Это состояние развивается после перенесенных инфекций (в том числе COVID-19) и травм.

Проверка обоняния проводилась в начале исследования и через шесть месяцев. Ученые сообщают, что тренировка дала клинически значимые результаты: ее применение было связано с улучшением как обоняния, так и непосредственно способности различать запахи. Они считают, что этот метод лечения может помочь людям вернуться к нормальному восприятию запахов после вирусной инфекции.

Самый отчетливый эффект от лечения ученые обнаружили у людей с наибольшими нарушениями обоняния в начале исследования. Также они отметили, что хорошие результаты были у пожилых людей.

Потеря обоняния из-за COVID-19

Это исследование было проведено до начала пандемии COVID-19. Однако его авторы уверены, что их данные могут быть полезны людям, которые потеряли обоняние в результате коронавирусной инфекции.