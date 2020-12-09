Было бы логично ввести тотальный локдаун на праздники, – мэр Тернополя
На заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что усиленный карантин будет действовать с 8 по 24 января. Во время локдауна будут закрывать школы, кафе, рестораны, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости и заказа блюд на вынос.
Мэр Тернополя Сергей Надал отметил, что на консультациях в прошлые недели говорили о совсем других датах локдауна. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
Стоит прочитать Водитель маршрутки отвез пассажира с инсультом в больницу и отдал свои деньги
Логично – ввести локдаун на праздники
По его словам, в городе будут проводить консультации с бизнесменами, чтобы узнать их мнение.
Мы рассчитывали, что локдаун введут на праздники, с 1 января по 19 января, когда большинство людей итак не работают, а празднуют. Тогда бы это было логично, а не болезненно для предпринимателей. Сейчас меняются даты и условия,
– отметил Надал.
Какое решение нужно было принять
Он отметил, что нужно принять такое решение, которое:
- не навредило бы бизнесу;
- сохранило бы здоровье тернополян.
Выдержит ли медсистема города до января
По мнению Надала, медицинская система Тернополя выдержит нагрузку до января. В городе есть 310 развернутых коек для лечения больных COVID-19. Также продолжают приобретение другого оборудования.
Также глава города добавил, что решение должно зависеть от количества заболеваемости.
Коронавирус в Тернополе: последние цифры
- По состоянию на 8 декабря, в Тернополе обнаружили 228 новых больных COVID-19.
- За все время пандемии в Тернопольской области заболели 30 207 человек.
Источник: 24 канал
Поделиться новостью