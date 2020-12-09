На заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что усиленный карантин будет действовать с 8 по 24 января. Во время локдауна будут закрывать школы, кафе, рестораны, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости и заказа блюд на вынос.

Мэр Тернополя Сергей Надал отметил, что на консультациях в прошлые недели говорили о совсем других датах локдауна. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Логично – ввести локдаун на праздники

По его словам, в городе будут проводить консультации с бизнесменами, чтобы узнать их мнение.

Мы рассчитывали, что локдаун введут на праздники, с 1 января по 19 января, когда большинство людей итак не работают, а празднуют. Тогда бы это было логично, а не болезненно для предпринимателей. Сейчас меняются даты и условия,

– отметил Надал.

Какое решение нужно было принять

Он отметил, что нужно принять такое решение, которое:

не навредило бы бизнесу;

сохранило бы здоровье тернополян.

Выдержит ли медсистема города до января

По мнению Надала, медицинская система Тернополя выдержит нагрузку до января. В городе есть 310 развернутых коек для лечения больных COVID-19. Также продолжают приобретение другого оборудования.

Отметим! По состоянию на сегодня, 9 декабря, в больницах Тернополя находятся 144 пациента с коронавирусом.

Также глава города добавил, что решение должно зависеть от количества заболеваемости.

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