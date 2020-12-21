Были тысячи мутаций: в Австралии усомнились в опасности нового штамма коронавируса
Австралия не прекратит авиарейсы в Великобританию в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, поскольку пока нет проверенных данных о том, что этот вирус более опасен или заразен для людей.
Об этом заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, пишет The Guardian. В правительстве считаю, что новый штамм SARS-CoV-2, известный также как мутация N501Y, следует рассматривать "в контексте".
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О каком контекст идет речь
Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначных доказательств, что это существенное изменение. Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же – сейчас зима,
– отметил главный врач Австралии Пол Келли.
Другой австралийский эпидемиолог Линда Сельва заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его обнаружили просто потому, что там проводили больше исследований в этой области.
К слову, сегодня представители правительств стран Евросоюза в Брюсселе собираются на экстренное заседание из-за новой мутации.
Опасен ли новый штамм вируса?
Пока точно не известно. В ВОЗ предварительно отмечали, что мутации привычное для коронавирусов явление.
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