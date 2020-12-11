Больницы и лаборатории несмотря на новогодние праздники будут работать в обычном графике. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в случае проявлений коронавирусной инфекции, необходимо выполнять прописанный алгоритм действий – сразу сообщить об этом своему семейному врачу.

Виктор Ляшко напомнил, если нет декларации с семейным врачом, то нужно позвонить на горячую линию контакт-центра МЗ по вопросам коронавируса: 0800 60 20 19. Об этом главный санитарный врач рассказал в интервью ТСН.

Читайте также COVID-19 уже переболела треть украинцев – бывший главный санитарный врач

Напомним, в случае значительных симптомов необходимо обращаться к экстренной медицинской помощи: высокая температура, которая не корректируется лекарственными средствами, боль за грудиной, длительный кашель, удушье и нехарактерные симптомы для острой респираторной вирусной инфекции, которые вызывают подозрение.

Мы позволяем праздновать, но не забывайте о том, что люди будут работать круглосуточно и спасать жизнь тем украинцам, которые будут болеть этот момент и потребовать реанимационных мероприятий. Мы обеспечиваем работу как учреждений здравоохранения, так и лабораторных центров, чтобы все происходило в праздничные и выходные дни так, как это происходит уже на протяжении 8 месяцев на территории нашего государства,

– отметил Ляшко.

Он добавил, что на отдыхе, если у туристов возникают симптомы COVID-19, необходимо обращаться в администрацию места временного проживания.

"Например, в отелях есть медицинский работник. Если его нет, вам предоставят телефоны как медицинских пунктов, так и экстренной медицинской помощи, обслуживающей курорт", – отметил заместитель главы Минздрава.



Какие ограничения будут действовать во время локдауна в Украине в январе / Инфографика 24 канала