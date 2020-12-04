В России уже началась вакцинация против коронавируса препаратом "Спутник-V". Несмотря на это она до сих пор не прошла последнюю стадию клинических испытаний. Степанов рассказал, нужен ли такой препарат Украине.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что в Украине должны использоваться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы "как должно быть". В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр прокомментировал возможность использования российской вакцины в Украине, сообщает 24 канал.

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Степанов считает, что сейчас рано говорить о закупке российской вакцины против коронавируса. Ведь она до сих пор не прошла последнюю стадию клинических испытаний. Параллельно с этим американская компания Pfizer уже провела все необходимые стадии исследований, объявила результаты испытаний и уже даже зарегистрировала вакцину. То есть в этом случае мир уверен в том, что препарат готов.

Черт его знает, что у них там (в России – ред.) происходит. Они начали вакцинацию, не закончив 3 стадию клинических исследований... Я считаю, что с точки зрения безопасности, с точки зрения всего – закончите 3 стадию, покажите результаты и тогда можно будет говорить: "Да, есть вакцина", – без привязки к стране,

– заявил Степанов.

Народный депутат Украины Михаил Радуцкий поддержал слова Степанова. Он добавил, что 4 декабря Верховная Рада проголосовала за законопроект, который четко определяет условия регистрации вакцин от коронавируса в Украине.

В Украине разрешена регистрация вакцин по сокращенной процедуре до 5 дней. Но только тех вакцин, которые имеют преквалификацию ВОЗ и имеют разрешение на использование в странах с жесткой регуляторной политикой. К сожалению или к счастью, Россия к таким странам не имеет отношения,

– уточнил Радуцкий.

Он добавил, что обсуждение регистрации российской вакцины против COVID-19 в Украине состоится лишь в том случае, если она пройдет преквалификацию ВОЗ. И если же это произойдет, то вероятная регистрация этого препарата будет происходить не по сокращенной процедуре, а по обычной.

Вакцины из каких стран могут регистрироваться в Украине по сокращенной процедуре

США,

Великобритания,

ЕС,

Швейцарская конфедерация

Китай, ведь он является лидером по скорости производства вакцин,

Израиль.

Все остальные страны будут проходить обычную регистрацию.