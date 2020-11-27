Вторые сутки в Украине фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Когда ситуация может улучшиться и что для этого нужно – читайте дальше.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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По словам министра здравоохранения, достаточно непростой период с коронавирусом в Украине продержится как минимум до марта – апреля 2021 года.

Будет трудно, будет немалое количество больных COVID-19. Мы будем достаточно сложно проходить этот период,

– подчеркнул глава Минздрава.

Он пояснил, сразу после того, как в страну привезут вакцину и начнут прививать ею людей, это напрямую отразится на цифрах и количества пациентов.

Справка. По состоянию на 27 ноября в Украине зафиксировали 693 407 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 11 909 человек. 326 238 пациентам удалось выздороветь.

Когда в Украине может появиться вакцина

Сегодня в мире компании разрабатывают более 200 вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, до третьей фазы клинических исследований сейчас дошли 6 препаратов.

По программе COVAX, для украинцев предусмотрено не менее 8 миллионов доз вакцины. Целью является иммунизация 20% населения. Наиболее вероятно, что они появятся в Украине в мае – июне 2021 года .

. Сами украинцы к перспективе вакцинирования относятся неоднозначно. По данным социологических опросов, лишь примерно треть согласятся на бесплатную вакцинацию.

Полное интервью с Максимом Степановым: смотрите видео 24 канала