Будет трудно: Степанов объяснил, когда и при каких условиях COVID-19 в Украине пойдет на спад
Вторые сутки в Украине фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Когда ситуация может улучшиться и что для этого нужно – читайте дальше.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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По словам министра здравоохранения, достаточно непростой период с коронавирусом в Украине продержится как минимум до марта – апреля 2021 года.
Будет трудно, будет немалое количество больных COVID-19. Мы будем достаточно сложно проходить этот период,
– подчеркнул глава Минздрава.
Он пояснил, сразу после того, как в страну привезут вакцину и начнут прививать ею людей, это напрямую отразится на цифрах и количества пациентов.
Когда в Украине может появиться вакцина
- Сегодня в мире компании разрабатывают более 200 вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, до третьей фазы клинических исследований сейчас дошли 6 препаратов.
- По программе COVAX, для украинцев предусмотрено не менее 8 миллионов доз вакцины. Целью является иммунизация 20% населения. Наиболее вероятно, что они появятся в Украине в мае – июне 2021 года.
- Сами украинцы к перспективе вакцинирования относятся неоднозначно. По данным социологических опросов, лишь примерно треть согласятся на бесплатную вакцинацию.
Полное интервью с Максимом Степановым: смотрите видео 24 канала
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