Будет ли в Украине закупка российской вакцины от COVID-19: ответ Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине не рассматривается вопрос закупки российской вакцины "Спутник V" из-за того, что она не прошла третьей стадии клинических испытаний.
Как заявил Денис Шмыгаль в интервью изданию УП, по состоянию на 10 декабря в Украине речь о закупке российской вакцины не идет.
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Что касается российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как в развитых странах,
– заявил Шмыгаль.
Премьер-министр объяснил, что третья стадия – это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести.
"Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", – подчеркнул он.
Что известно о российской вакцине от COVID-19
- Вакцина "Спутник V" имеет лишь временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа.
- Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы не опубликовали до сих пор.
- Ученые из разных стран мира раскритиковали российскую вакцину.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что их препарат якобы "способен формировать стойкий иммунитет к коронавируса".
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