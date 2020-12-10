Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине не рассматривается вопрос закупки российской вакцины "Спутник V" из-за того, что она не прошла третьей стадии клинических испытаний.

Как заявил Денис Шмыгаль в интервью изданию УП, по состоянию на 10 декабря в Украине речь о закупке российской вакцины не идет.

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Что касается российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как в развитых странах,

– заявил Шмыгаль.

Премьер-министр объяснил, что третья стадия – это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести.

"Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", – подчеркнул он.

Что известно о российской вакцине от COVID-19

Вакцина "Спутник V" имеет лишь временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа.

Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы не опубликовали до сих пор.

Ученые из разных стран мира раскритиковали российскую вакцину.

Президент России Владимир Путин заявлял, что их препарат якобы "способен формировать стойкий иммунитет к коронавируса".



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала