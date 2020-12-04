В 2021 году Украина получит вакцину против COVID-19. Пока большинство украинцев не готовы за нее платить, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сделал бы себе прививку против болезни.

Как отметил Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", когда Украина получит препарат, приоритетной задачей будет вакцинация людей из групп риска. Об этом сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что сначала в Украине будут вакцинировать группы риска, в частности медиков, педагогов и пожилых людей.

Я, слава Богу, не отношусь пока к группе риска. Во-первых, я переболел... Там будем смотреть. Моя задача – чтобы мы вакцинировали в первую очередь тех людей, которые в этом нуждаются,

– заявил министр здравоохранения.

Впрочем, когда Шустер уточнил, готов Степанов лично вакцинироваться от коронавируса, ведь приобретенного иммунитета хватит примерно на 3 месяца, министр ответил: "Конечно, я буду".

Народный депутат Украины и президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий также готов вакцинироваться против COVID-19. Он заявил, что даже готов лично поехать в Лондон и сделать прививку вакциной от компании Pfizer, если появится такая возможность.

Заметим, что 55% опрошенных из 2 500 украинцев готовы сделать прививку против COVID-19, если это будет бесплатно. Зато заплатить за такой препарат и вакцинироваться готовы лишь 35%.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

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