Дезинформация по COVID-19: британские военные следят за Россией
Элитное британское спецподразделение по ведению информационной войны привлекли следить за вероятной дезинформацией со стороны правительств государств, в частности России. Это сделали накануне начала вакцинации в стране от COVID-19.
Военные подразделения мониторят киберпространство относительно информации о коронавирусе. Об этом сообщили в газете The Sunday Times.
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Военные отслеживают дезинформацию
Также британские военные:
- анализируют кибератаки;
- собирают информацию о дезинформации по вакцинам от государств, в частности России.
Изменение деятельности разведки
Разведка активизировала свою деятельность в кибернаправлении после того, как накануне в Вест-Энде в Лондоне арестовали во время протестов против локдауна примерно 155 человек. На митингующих повлияла пропаганда против вакцинации. Также протестующие отказались носить маски.
Элитное британское спецподразделение: что известно
- Британское спецподразделение создали в 2010 году в Афганистане.
- Его задачей было поддерживать операции против террористической группировки "Аль-Каида" и экстремистского движения "Талибан".
- Группа приписана к 77-й бригаде британской армии.
- Ранее в Минобороны страны подчеркивали, что кибернаправление бригады ни в коем случае не направлено против населения Соединенного Королевства.
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