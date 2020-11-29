Элитное британское спецподразделение по ведению информационной войны привлекли следить за вероятной дезинформацией со стороны правительств государств, в частности России. Это сделали накануне начала вакцинации в стране от COVID-19.

Военные подразделения мониторят киберпространство относительно информации о коронавирусе. Об этом сообщили в газете The Sunday Times.

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Военные отслеживают дезинформацию

Также британские военные:

анализируют кибератаки;

собирают информацию о дезинформации по вакцинам от государств, в частности России.

Изменение деятельности разведки

Разведка активизировала свою деятельность в кибернаправлении после того, как накануне в Вест-Энде в Лондоне арестовали во время протестов против локдауна примерно 155 человек. На митингующих повлияла пропаганда против вакцинации. Также протестующие отказались носить маски.

Заметим! Более трети жителей Лондона не имеют желания делать прививки от COVID-19.

Элитное британское спецподразделение: что известно

Британское спецподразделение создали в 2010 году в Афганистане.

Его задачей было поддерживать операции против террористической группировки "Аль-Каида" и экстремистского движения "Талибан" .

. Группа приписана к 77-й бригаде британской армии .

. Ранее в Минобороны страны подчеркивали, что кибернаправление бригады ни в коем случае не направлено против населения Соединенного Королевства.

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