28-летняя женщина, которая считала себя бесплодной, родила здоровую девочку через четыре часа после того, как узнала о беременности.

Работницы бара Даниэли Адамс и ее 36-летнему партнеру Стюарту Муру сказали, что у них никогда не будет детей. Однако женщина родила своего первого ребенка через четыре часа после обнаружения своей беременности, сообщает издание Daily Mail.

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Даниэла обратилась к медикам с жалобами на боль в животе. Британка считала, что причинами недуга могли быть запор, аппендицит или почечные камни. Однако ультразвуковое сканирование показало, что она на девятом месяце беременности. После этого женщину перенаправили в другую больницу.

Адамс долгое время считала себя бесплодной и от новости, что она станет матерью, Даниэла расплакалась. Через четыре часа после обследования ей экстренно выполнили кесарево сечение. У британки родилась здоровая девочка, которую она назвала Мэйзи-Роуз Мур.



Даниэла Адамс с новорожденной дочкой и партнером: Фото: Daily Mail / BPM

Даниэла сообщила отцу ребенка по телефону, потому что его не пустили в больницу из-за карантинных ограничений.

Я помню, как вернулась и сказала: "У меня девочка". Это было лучшее чувство в мире, которое сделало нас семьей. Она свела наши жизни вместе,

– сказала новоиспеченная мама.