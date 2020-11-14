Для борьбы с ожирением: Великобритания полностью запретит рекламу вредной еды в интернете
Великобритания планирует полностью запретить всю рекламу нездоровой пищи в интернете. Такие ограничения будут касаться слишком жирных и соленых продуктов, а также – с высоким содержанием сахара.
Запрет должен повлиять на рекламу в социальных сетях, цифровой маркетинг и результаты платного поиска в гугле. Об этом пишет The Guardian.
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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что такие меры имеют целью помочь семьям в Великобритании правильно выбирать то, что они едят.
Дети проводят больше времени в интернете. Родители хотят быть уверенными, что дети не подвержены влиянию рекламы, которая освещает бесполезную пищу и может повлиять на их жизненные привычки,
– пояснил он.
Правительство установило, что в 2019 году дети до 16 лет просмотрели в интернете 15 миллиардов рекламы нездоровой пищи. В то же время 2 года назад этот показатель составлял 700 миллионов.
Реакция представителей рекламной отрасли
Специалисты с рекламной отрасли назвали такой запрет суровым и неподходящим. Они обратились к властям с заявлением от имени рекламной индустрии Великобритании.
В частности, исполнительный директор Рекламной ассоциации Стивен Вудфорд отметил, что такая политика нанесет значительный удар по рекламе Великобритании. И это совсем нецелесообразно, когда отрасль страдает от воздействия пандемии COVID-19.
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