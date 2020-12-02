Британия первой начинает массовую вакцинацию против COVID-19: подробности
Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Таким образом она стала первой страной, в которой начнется иммунизация против COVID-19 среди населения.
Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной и одобрило ее для использования. Вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни, сообщает BBC News.
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Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech стала самой быстрой в истории. От идеи до реализации прошлого меньше года.
Министерство здравоохранения страны заявило, что препарат соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности. Использование вакцины начнется уже на следующей неделе, зато люди из приоритетных групп могут сделать прививки уже в ближайшие дни.
Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19,
– заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.
Власти страны заказали 40 миллионов доз препарата. Поскольку это двухкомпонентная вакцина, ее должно хватить для иммунизации 20 миллионов людей.
Сейчас в стране уже организуют центры вакцинации. Всего поставок ожидают 50 больниц
Что известно о вакцине против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины составляет до 95%, а для пожилых людей – 94%.
- Это двухкомпонентный препарат. Вторую дозу вводят на 28 день после первой вакцинации.
- Особенность этой вакцины в том, что она содержит РНК вируса, в которой закодирован участок одного из генов SARS-CoV-2. РНК проникает в клетки, после чего они нарабатывают вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.
- Клиническое испытание III фазы начали 27 июля 2020 года, в нем принял участие 43 661 человек. В результате тяжелое течение коронавируса возникло всего у 10 добровольцев. Причем 9 из них были среди тех людей, которым кололи плацебо.
- Серьезные побочные эффекты отсутствуют.
- Вакцина имеет один недостаток – очень сложные условия для хранения, а именно сверхнизкая температура. Поэтому ее будет сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны. Разработчики обещают это решить во второй половине 2021 года.
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