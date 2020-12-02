Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Таким образом она стала первой страной, в которой начнется иммунизация против COVID-19 среди населения.

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной и одобрило ее для использования. Вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни, сообщает BBC News.

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Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech стала самой быстрой в истории. От идеи до реализации прошлого меньше года.

Министерство здравоохранения страны заявило, что препарат соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности. Использование вакцины начнется уже на следующей неделе, зато люди из приоритетных групп могут сделать прививки уже в ближайшие дни.

Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19,

– заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

Власти страны заказали 40 миллионов доз препарата. Поскольку это двухкомпонентная вакцина, ее должно хватить для иммунизации 20 миллионов людей.

Сейчас в стране уже организуют центры вакцинации. Всего поставок ожидают 50 больниц

Что известно о вакцине против COVID-19 от Pfizer и BioNTech