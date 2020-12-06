В Британии начнут делать первые прививки от коронавируса с 8 декабря. Это первая страна в мире, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования и в течение следующей недели будут доступны 800 тысяч доз вакцин.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Великобритании Крис Хопсон, пишет издание Daily Mail.

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Какие категории людей первыми пройдут вакцинацию

Первыми вакцинацию пройдут жители и сотрудники домов для людей преклонного возраста, лица старше 80 лет, а также медперсонал, который лечит пациентов с коронавирусом.

Власти Великобритании считают, что "миллионы" доз вакцины доставят в страну к Новому году.

Издание пишет, что правительство компенсирует каждому, кто страдает серьезными побочными эффектами вакцины, выплату до 120 000 фунтов стерлингов.

Что известно о вакцине от Pfizer