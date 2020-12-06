Британия начнет вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
В Британии начнут делать первые прививки от коронавируса с 8 декабря. Это первая страна в мире, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования и в течение следующей недели будут доступны 800 тысяч доз вакцин.
Об этом заявил исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Великобритании Крис Хопсон, пишет издание Daily Mail.
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Какие категории людей первыми пройдут вакцинацию
Первыми вакцинацию пройдут жители и сотрудники домов для людей преклонного возраста, лица старше 80 лет, а также медперсонал, который лечит пациентов с коронавирусом.
Власти Великобритании считают, что "миллионы" доз вакцины доставят в страну к Новому году.
Издание пишет, что правительство компенсирует каждому, кто страдает серьезными побочными эффектами вакцины, выплату до 120 000 фунтов стерлингов.
Что известно о вакцине от Pfizer
- Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech.
- Вакцина получила название – BNT162b2, ее эффективность 95%.
- Вакцину следует вводить в организм дважды. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.
- На днях компания сообщила, что не успеет изготовить достаточное количество вакцин против коронавируса до конца года. Так, вместо обещанных 100 миллионов доз препарата компания изготовит лишь половину.
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