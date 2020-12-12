Рожденного в Великобритании жирафенка назвали в честь первой в стране вакцинированной от COVID-19 женщины. Речь идет о 90-летней Маргарет Кинан, которую вакцинировали препаратом от компаний BioNTech и Pfizer в рамках программы массовой вакцинации.

Жирафенок Маргарет принадлежит к подвиду, находящемуся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба ZSL Whipsnade Zoo.

Читайте также В Великобритании зафиксировали первые аллергические реакции на вакцину против COVID-19

В мире соответствующего подвида животных осталось примерно 9 тысяч. Сотрудник зоопарка Марк Холден отметил важность вакцинации для общества страны.

Он отметил, что работники Whipsnade Zoo надеются, что Маргарет Кинан вскоре сможет приехать и познакомиться с животным лично.



В мире такого подвида жирафов осталось примерно 9 тысяч / Фото ZSL Whipsnade Zoo

Рождение нашего драгоценного жирафенка в тот же день, и фактически в то же время, когда была проведена долгожданная вакцинация против COVID-1 9 -кажется настоящим моментом надежды,

– сказал Холден,

Он отметил, что именно таким образом зоопарк хочет отпраздновать и запомнить важное для Великобритании событие.



Зоопарк хочет отпраздновать важное для Великобритании событие / Фото ZSL Whipsnade Zoo

Обратите внимание! 8 декабря Великобритания стала первой из западных стран, которая начала массовую вакцинацию населения от COVID-19. Маргарет Кинан, 90-летняя жительница Северной Ирландии, стала первой женщиной в мире, которая получила вакцину от коронавируса.