В Британии жирафенка назвали в честь первой вакцинированной от COVID-19: фото
Рожденного в Великобритании жирафенка назвали в честь первой в стране вакцинированной от COVID-19 женщины. Речь идет о 90-летней Маргарет Кинан, которую вакцинировали препаратом от компаний BioNTech и Pfizer в рамках программы массовой вакцинации.
Жирафенок Маргарет принадлежит к подвиду, находящемуся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба ZSL Whipsnade Zoo.
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В мире соответствующего подвида животных осталось примерно 9 тысяч. Сотрудник зоопарка Марк Холден отметил важность вакцинации для общества страны.
Он отметил, что работники Whipsnade Zoo надеются, что Маргарет Кинан вскоре сможет приехать и познакомиться с животным лично.
В мире такого подвида жирафов осталось примерно 9 тысяч / Фото ZSL Whipsnade Zoo
Рождение нашего драгоценного жирафенка в тот же день, и фактически в то же время, когда была проведена долгожданная вакцинация против COVID-1 9 -кажется настоящим моментом надежды,
– сказал Холден,
Он отметил, что именно таким образом зоопарк хочет отпраздновать и запомнить важное для Великобритании событие.
Зоопарк хочет отпраздновать важное для Великобритании событие / Фото ZSL Whipsnade Zoo
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