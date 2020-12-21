За сутки 20 декабря в Великобритании коронавирус обнаружили сразу у 35 928 человек. Такое количество новых зараженных является рекордом для страны.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 326 инфицированных. Об этом говорится в официальной статистике Великобритании.

Актуально Ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой, – Минздрав Британии

За сутки 19 декабря COVID-19 обнаружили в 27 тысяч британцев.

Предыдущий коронавирусный рекорд в стране зафиксировали 17 декабря. Тогда в официальной статистике говорилось о больше, чем 35 тысяч зараженных. Однако впоследствии сообщили, что из-за технической ошибки туда добавили также новых инфицированных из Уэльса.

Обратите внимание! С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились примерно 2,4 миллиона человек. Умерли более 67 тысяч инфицированных.

В британском Минздраве обеспокоены скоплениями людей на вокзалах в столице страны. После усиления карантина из-за нового штамма коронавируса британцы пытаются массово уехать из Лондона. Такое поведение в Минздраве назвали "безответственным".

В то же время власти признали, что ситуация с мутированным COVID-19 вышла из-под контроля.