В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавирусной инфекции, которые завезли из Южной Африки. Об этом заявил министр здравоохранения.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на пресс-конференции на Даунинг-стрит 23 декабря, пишет издание Sky News.

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По его словам, оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель. Люди, которые заражены новым штаммом коронавируса, пока находятся на карантине.

Хэнкок добавил, что новый штамм "в ближайшее время будет проанализирован". Кроме того, всем людям, которые контактировали с кем-то, кто был в Южной Африке в течение последних двух недель, было сказано, что они должны самоизолироваться.

Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен,

– заявил он.

Коротко о новом штамме коронавируса

14 декабря в Минздраве Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.

Ряд стран временно остановил авиасообщение с объединенным королевством.

Украина же авиарейсы не отменяла, однако в Минздраве Украины рекомендуют воздержаться от полетов в Великобританию.

Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала