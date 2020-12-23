В Британии обнаружили еще два новых штамма коронавируса
В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавирусной инфекции, которые завезли из Южной Африки. Об этом заявил министр здравоохранения.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на пресс-конференции на Даунинг-стрит 23 декабря, пишет издание Sky News.
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По его словам, оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель. Люди, которые заражены новым штаммом коронавируса, пока находятся на карантине.
Хэнкок добавил, что новый штамм "в ближайшее время будет проанализирован". Кроме того, всем людям, которые контактировали с кем-то, кто был в Южной Африке в течение последних двух недель, было сказано, что они должны самоизолироваться.
Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен,
– заявил он.
Коротко о новом штамме коронавируса
- 14 декабря в Минздраве Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.
- Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.
- Ряд стран временно остановил авиасообщение с объединенным королевством.
- Украина же авиарейсы не отменяла, однако в Минздраве Украины рекомендуют воздержаться от полетов в Великобританию.
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