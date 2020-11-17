Британские ученые серьезно обеспокоены последствиями, которые проявляются у пациентов с затяжным коронавирусом. Молодые люди без каких-либо серьезных проблем со здоровьем после появления симптомов COVID-19 начинают демонстрировать признаки повреждения сразу нескольких органов через четыре месяца после начальной инфекции.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила о формировании более 40 специализированных клиник, в которых займутся изучением случаев затяжного COVID-19. Клиники начнут работу в конце ноября, пишет Guardian. NHS выделила на этот проект 10 миллионов фунтов.

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Частые симптомы затяжного коронавируса

слабость;

когнитивные нарушения;

одышка;

боль в мышцах.

Как будет проходить масштабное исследование

В исследовании влияния COVID-19 на здоровье внутренних органов примут участие 500 пациентов из группы низкого риска — молодые люди без хронических заболеваний, которые заболели коронавирусом. Они пройдут МРТ-сканирование, сдачу анализов крови и другие обследования и анкетирование.

Предыдущие опасения ученых

Предварительные данные, которые основываются на данных 200 пациентов, указывают, что почти 70% из них имеют повреждения одного или нескольких органов, в частности патологии сердца, легких, печени и поджелудочной железы, через четыре месяца после заражения.

У некоторых, но не у всех больных обнаружили связь между симптомами и поврежденным органом. Например, поражения сердца и легких связаны с одышкой, а печени и поджелудочной железы — с желудочно-кишечными расстройствами.

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Ученые предположили, что появление этих повреждений может объяснить нагрузку на органы, но гипотезу еще нужно доказать.