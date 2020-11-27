Бомба медленного действия: убитые норки в Дании составляют большую угрозу, чем живые с COVID-19
В Дании на одном из полигонов в настоящее время захоронено около 10 тонн убитых норок. В парламенте опасаются, что продукты разложения от такого количества мертвых животных могут привести к отравлению почв и грунтовых вод.
Поэтому большинство депутатов датского парламента выступают за перезахоронение выбракованных животных. Власть опасается, что это сокрытие грозит окружающей среде и здоровью жителей ближайших населенных пунктов, сообщает TV2.
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Так, в западной Ютландии, а именно в населенных пунктах Каруп и Хольстебро, накануне организовали сокрытие убитых из-за коронавируса норок. К слову, их похоронили не слишком глубоко, из-за чего тела животных буквально вышли на поверхность. В результате правоохранителям пришлось повторно засыпать их грунтом.
91 депутат парламента из 179 убежден, что сокрытие 10 тонн мертвых животных рядом с населенными пунктами может стать "бомбой замедленного действия". Такое же мнение объявил мэр одного из приближенных к захоронению городов.
В Консервативной партии обеспокоены юридическими нарушениями разрешения на массовое захоронение животных. Ведь в одном из приказов говорится, что сокрытие должно быть согласовано с муниципалитетами, на территории которых оно произойдет. Но вместо этого им сообщили слишком поздно.
Меня больше всего удивляет, что мы обратили на это внимание министра уже на прошлой неделе, но несмотря на это сокрытие животных продолжилось,
– рассказал депутат Томас Даниельсен от Либеральной партии.
Парламентский комитет по вопросам окружающей среды и продовольственной безопасности в настоящее время должен собраться на консультацию с министром окружающей среды Леа Вермелин. Депутаты будут просить предоставить юридическое обоснование разрешения на захоронение норок в таком формате и предложат альтернативные варианты, что делать с таким количеством мертвых животных.
Выбраковка норок в Дании: что известно
- 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что на фермах в Дании необходимо убить всех норок.
- Она сообщила, что от этих животных распространяется мутировавший коронавирус и убеждала, что это мутированная вариация SARS-CoV-2 снижает способность к образованию антител.
- Через новый штамм инфекции правительство Дании усилило карантин в 7 северных муниципалитетах.
- В ВОЗ раскритиковали решение Дании. Коронавирус мутирует постоянно и не было никаких подтверждений, что его новая версия опасна.
- Правительство Дании таки принял решение уничтожить 15 миллионов зверьков.
- Впоследствии оказалось, что новый штамм не представлял опасности для человека.
- Министр сельского хозяйства и продовольствия страны Могенс Йенсен извинился перед фермерами и подал в отставку.
- Согласно последним подсчетам, фермеры, уже убили более 10 миллионов своих животных.
- Премьер Дании Метте Фредериксен не смогла сдержать слез во время визита на одну из ферм, где уничтожили всех норок. Премьер извинилась перед фермерами за допущенную ошибку.
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