Во Львове 9 декабря состоялась сложнейшая операция. Львовские врачи выполнили операцию с использованием роботизированной системы Da Vinci.

Мэр Львова назвал это большим прорывом для хирургии Львова и Украины. Об этом Андрей Садовый сообщил в телеграмме.

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Городской председатель Львова рассказал, что 9 декабря в Больницу скорой помощи с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение поступил 50-летний житель Бродов. Тогда врачи решили сделать сложнейшую операцию при помощи работа Da Vinci.

Сегодняшнее событие – это действительно большой прорыв для хирургии Львова и Украины. До этого такие операции выполняли только частные медучреждения. Теперь это возможно и в нашей коммунальной больнице. Спасибо всей команде за еще одну спасенную жизнь,

– написал Садовый.

Обратите внимание! Da Vinci – это уникальный робот-хирург, с помощью которого можно делать сложные операции в труднодоступных местах. Da Vinci состоит из 2 блоков: центра управления для хирурга-оператора и четырех роботизированных "рук". Первая передает изображение на экран, еще 2 – выполняют действия врача, а четвертая, фактически, является его помощником. Хирургическая система оснащена так, что инструменты вращаются в пространстве на 360 градусов. Их функциональность позволяет осуществлять движение сложной амплитуды во всех направлениях.

Что известно о состоянии пациента

Директор больницы скорой помощи Олег Самчук написал в фейсбуке, что операцию выполнили без всякого разреза, только проколами.

Мужчина обратился к нам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать,

– отметил Самчук.

Во время вмешательства робот был в нескольких метрах от пациента. На нем была камера, что транслировала изображение медикам, а четырьмя "руками" работа на расстоянии руководил врач.

Директор больницы отметил, Da Vinci смог не только безупречно устранить проблему, но я даже сделать пластику пациенту. Сейчас прооперированный мужчина уже в сознании.