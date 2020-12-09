Большой прорыв для хирургии: во Львове робот Da Vinci прооперировал человека – фото
Во Львове 9 декабря состоялась сложнейшая операция. Львовские врачи выполнили операцию с использованием роботизированной системы Da Vinci.
Мэр Львова назвал это большим прорывом для хирургии Львова и Украины. Об этом Андрей Садовый сообщил в телеграмме.
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Городской председатель Львова рассказал, что 9 декабря в Больницу скорой помощи с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение поступил 50-летний житель Бродов. Тогда врачи решили сделать сложнейшую операцию при помощи работа Da Vinci.
Сегодняшнее событие – это действительно большой прорыв для хирургии Львова и Украины. До этого такие операции выполняли только частные медучреждения. Теперь это возможно и в нашей коммунальной больнице. Спасибо всей команде за еще одну спасенную жизнь,
– написал Садовый.
Что известно о состоянии пациента
Директор больницы скорой помощи Олег Самчук написал в фейсбуке, что операцию выполнили без всякого разреза, только проколами.
Мужчина обратился к нам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать,
– отметил Самчук.
Во время вмешательства робот был в нескольких метрах от пациента. На нем была камера, что транслировала изображение медикам, а четырьмя "руками" работа на расстоянии руководил врач.
Директор больницы отметил, Da Vinci смог не только безупречно устранить проблему, но я даже сделать пластику пациенту. Сейчас прооперированный мужчина уже в сознании.
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