В мире было проведено сотни исследований на наличие антител коронавируса у людей. И хотя в ВОЗ все еще исследуют особенности иммунитета к COVID-19, некоторые выводы уже можно сделать.

В ВОЗ считают, что большая часть населения планеты остается уязвимой к заражению коронавирусом. Об этом во время брифинга рассказал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреесус.

К теме В ВОЗ заговорили о возможном конец пандемии

К такому выводу пришли, оглядываясь на результаты всех исследований на наличие антител и иммунитета к болезни. Так, по всему миру тестирование проходят по-разному и отличаются по типу и качеству. Некоторые исследования направлены именно на то, чтобы изучить изменения в реакциях антител человека.

Несмотря на ограничения, их результаты (исследований – ред.) Достаточно последовательны. Они говорят нам, что большинство населения мира остается уязвимым к инфицированию вирусом,

– заявил Тедрос Аданом Гебреесус.

Гебреесус добавил, что сейчас коронавирус коснулся каждой страны, хотя и делает это неравномерно. А для того, чтобы остановить пандемию, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Вакцины против COVID-19 уже начинают выходить на рынок, но сначала будет иммунизирована лишь незначительное количество людей. Поэтому гендиректор ВОЗ рекомендует правительствам стран определить приоритетные группы, которые больше всех нуждаются в помощи.

ВОЗ предлагает разделить иммунизацию следующим образом: