Большинство населения мира остается уязвимыми к инфицированию COVID-19, – ВОЗ
В мире было проведено сотни исследований на наличие антител коронавируса у людей. И хотя в ВОЗ все еще исследуют особенности иммунитета к COVID-19, некоторые выводы уже можно сделать.
В ВОЗ считают, что большая часть населения планеты остается уязвимой к заражению коронавирусом. Об этом во время брифинга рассказал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреесус.
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К такому выводу пришли, оглядываясь на результаты всех исследований на наличие антител и иммунитета к болезни. Так, по всему миру тестирование проходят по-разному и отличаются по типу и качеству. Некоторые исследования направлены именно на то, чтобы изучить изменения в реакциях антител человека.
Несмотря на ограничения, их результаты (исследований – ред.) Достаточно последовательны. Они говорят нам, что большинство населения мира остается уязвимым к инфицированию вирусом,
– заявил Тедрос Аданом Гебреесус.
Гебреесус добавил, что сейчас коронавирус коснулся каждой страны, хотя и делает это неравномерно. А для того, чтобы остановить пандемию, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.
Вакцины против COVID-19 уже начинают выходить на рынок, но сначала будет иммунизирована лишь незначительное количество людей. Поэтому гендиректор ВОЗ рекомендует правительствам стран определить приоритетные группы, которые больше всех нуждаются в помощи.
ВОЗ предлагает разделить иммунизацию следующим образом:
- Медработники, ведь у них высокий риск заражения. Соответственно, вакцинация этой группы поможет лучше защитить систему здравоохранения.
- Пожилые люди с высоким риском тяжелой формы коронавируса или смерти.
- Когда предложений препарата на рынке станет больше, дальше в ВОЗ советуют вакцинировать людей с повышенным риском получить тяжелую форму коронавируса через сопутствующие заболевания.
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