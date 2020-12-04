Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос относительно доверия украинцев к ключевым медицинским институтам. Так, Министерству здравоохранения доверяют лишь 33% респондентов, не доверяют – 54%.

В динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческим институтам в сфере медицины. Результаты опроса опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".

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Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг"

Всемирной организации здравоохранения доверяют 47% респондентов, не доверяют этому учреждению – 32%,

доверяют 47% респондентов, не доверяют этому учреждению – 32%, Минздраву Украины доверяют 33%, не доверяют – 54%,

доверяют 33%, не доверяют – 54%, Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют – 40%, ничего не знают о ее деятельности – 29%,

доверяют 24%, не доверяют – 40%, ничего не знают о ее деятельности – 29%, Центру общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют – 38%, ничего не знают о его деятельности – 34%,

доверяют 21%, не доверяют – 38%, ничего не знают о его деятельности – 34%, Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют – 54%, ничего не знают о его деятельности – 24%.

Доверие к руководителям Минздрава

Кроме того, опрос касался и министров здравоохранения. Так, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19% респондентов, не доверяют – 34%, не знают такого – 37%.

Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют – 67%, не знают ее – 12%.

"Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют – около трети", – говорится в результатах опроса.

Доверие к врачам:

Детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровскому доверяют 66%, не доверяют – 20%.

Директору института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют – 16%, не знают его – 48%.

Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют – 39%, не знают – 20%.

Ольге Голубовской (инфекционист) доверяют 20%, не доверяют – 11%, не знают ее – 64%.

Алле Щербинской (директор центра профилактики и борьбы со СПИДом) доверяют 11%, не доверяют – 11%, не знают ее – 75%.

Михаилу Радуцкому (председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения) доверяют 8%, не доверяют – 26%, не знают его – 60%.

Игорю Кузину (директор Центра общественного здоровья) доверяют 8%, не доверяют – 12%, не знают его – 77%.

Отношение к коронавирусу

70% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи.

35% постоянно носят маски,

63% – носят их только в местах большого скопления людей.

2% пренебрегают ношением масок.

Около 40% опрошенных респондентов считают, что успех в борьбе с коронавирусом в большей степени зависит от Президента и Министерства здравоохранения. 32% считают, что это зависит от Министра здравоохранения Степанова. 17-18% – возлагают надежды на Парламент и Правительство, 13% – на Премьер-министра.

Источники информации о коронавирусе

Основными источниками, из которых респонденты получают информацию о COVID-19 является национальное телевидение и Интернет-сайты – по 56% от всех респондентов.

Около четверти получают информацию с социальной сети фейсбук или от родственников, знакомых, по 10-11% с Youtube, Instagram, радио, по 8-9% из прессы и групп в вайбер и телеграм (Коронавирус-инфо), и 6% – с официального сайта Министерства здравоохранения.

Кроме того, согласно результатам опроса, 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с COVID-19. Противоположного мнения – 17%. В эффективность такой меры верят 73%, не верят – 19%.

Опрос был проведен 27 ноября — 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В опросе приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.