Больше половины россиян отказались от прививки вакциной "Спутник V": опрос
Почти 60% россиян не захотели делать делать прививки российской вакциной "Спутник V". Многими противниками вакцинации являются люди, которые не поддерживают деятельность президента РФ Владимира Путина.
58% россиян не готовы делать прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом говорится в данных результатов опроса "Левада-центра".
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38% респондентов заявили о готовности сделать прививку. Еще 4% людей заявили, что против любой вакцины от коронавирусной инфекции.
Заметим, отношение россиян к вакцинации практически не изменилось по сравнению с августом и октябрем.
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Чаще всего желание вакцинироваться заявили россияне старше 40 лет, которые также предпочитают телевидение как основной источник информации.
В то же время сторонники информации в интернете чаще голосовали за отказ от вакцинации.
Причины отказа от вакцинации
- 30% респондентов объяснили отказ от прививки тем, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины.
- 29% людей опасаются побочных эффектов.
- 12% – имеют противопоказания.
- 12% – не видят смысла делать прививки от COVID-19.
- 10% – выступают против любых прививок.
- 6% респондентов выбрали другие варианты.
- 1% признались, что "трудно ответить".
Кроме того, 41% россиян заявили, что коронавирус у них не вызывает страха, а 57% – боятся заразиться COVID-19.
Как исследователи провели опрос
Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года. Для этого были выбраны 1 617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
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