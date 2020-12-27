По состоянию на 27 декабря в течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 113 человек, из них 277 детей и 153 медработника. В госпитализации нуждались около 2 тысяч человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь.

Суточная статистика

От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 72 пациента. В то же время выздоровели – 6 621 житель Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Отчет о тестировании на COVID-19: за сутки лаборатории Минздрава провели 24 978 тестирований, в частности методом ПЦР – 19 543, методом ИФА – 5 435. В целом за время пандемии лаборатории осуществили 5 472 989 ПЦР-тестирований.

Статистика распространения заболевания COVID-19 в Украине

С начала распространения COVID-19 в Украине заболели – 1 025 989 украинцев.

По состоянию на 27 декабря выздоровели 658 538 больных.

Умерли во время течения коронавирусного заболевания 17 774 пациента.

Количество больных в регионах: