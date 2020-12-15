В Украине внедряют тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что из-за этого можно ожидать рост показателей заболеваемости.

Контактных лиц будут в Украине тестировать быстрыми тестами на антиген. А это может привести к увеличению показателей заболеваемости COVID-19. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" 14 декабря, пишет 24 канал.

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"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных. Мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты, через 15 минут (будет результат – 24 канал)", – рассказал министр.

И мы понимаем, что количество выявленных больных может возрасти, ведь сейчас бессимптомных мы не видим,

– отметил Степанов.

Из хороших новостей, по словам главы Минздрава, – то, что за прошедшую неделю количество госпитализированных с COVID-19 снизилась по сравнению с неделей до того (почти на 1000 человек). Однако 28 000 больных все еще находятся в больницах.

В то же время лаборатории, которые делают тесты, сейчас не загружены на 100%, очередей на тесты нет. Из этого всего Степанов сделал вывод, что "ситуация стабилизировалась".

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В этом же эфире, к слову, Максим Степанов возмущался из-за маленьких зарплат медиков: