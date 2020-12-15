Больных COVID-19 в Украине выявлять будут больше: Степанов назвал причину
В Украине внедряют тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что из-за этого можно ожидать рост показателей заболеваемости.
Контактных лиц будут в Украине тестировать быстрыми тестами на антиген. А это может привести к увеличению показателей заболеваемости COVID-19. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" 14 декабря, пишет 24 канал.
Обратите внимание Люди не обращаются за тестированием: Степанов объяснил, почему изменилась статистика больных
"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных. Мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты, через 15 минут (будет результат – 24 канал)", – рассказал министр.
И мы понимаем, что количество выявленных больных может возрасти, ведь сейчас бессимптомных мы не видим,
– отметил Степанов.
Из хороших новостей, по словам главы Минздрава, – то, что за прошедшую неделю количество госпитализированных с COVID-19 снизилась по сравнению с неделей до того (почти на 1000 человек). Однако 28 000 больных все еще находятся в больницах.
В то же время лаборатории, которые делают тесты, сейчас не загружены на 100%, очередей на тесты нет. Из этого всего Степанов сделал вывод, что "ситуация стабилизировалась".
Другое мнение Количество больных COVID-19 уменьшилось: Курпита объяснил, почему не стоит в это верить
В этом же эфире, к слову, Максим Степанов возмущался из-за маленьких зарплат медиков:
- "Я считаю, что у нас будет катастрофа, если мы оставим зарплаты медработников на том уровне, который есть". Министр не понимает, "чем провинились медицинские работники, что мы им платим заработную плату на уровне пособия по безработице".
Поделиться новостью