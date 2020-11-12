За сутки 11 апреля среди военных и работников ВСУ обнаружили 199 больных коронавирусом. Сейчас от болезни лечатся 2326 человек.

Удалось выздороветь от COVID-19 5036 военным. К сожалению, 20 человек умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 437 человек. В 97 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие трое суток.

Что известно о новых случаях коронавируса в ВСУ

Из 199 больных, которым 11 ноября диагностировали коронавирус, 30 находятся в больницах:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины;

Мукачевский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Мариупольский, Полтавский и Запорожский военные госпитали – по 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 5 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины;

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, 59 военный мобильный госпиталь, Николаевский, Житомирский – по 1 военнослужащему;

Черновицкий военный госпиталь – 1 работник ВС Украины;

Киевская ГКБ и Сарненская ЦРБ – по 1 работнику ВС Украины.

На лечении дома под наблюдением медиков находятся 169 человек. Больше всего – на Киевщине и Львовщине. Их состояние удовлетворительное.

Важно! В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.