В Одессе медицинская система не выдерживает нагрузки, коллапс начался с середины сентября. Мест в больницах критически не хватает. И если еще в начале октября в больницу госпитализировали только с серьезным поражением легких, то теперь мест нет даже по знакомству.

Кислорода в больницах не хватает еще с сентября

С тех пор ситуация в Одессе не изменилась, а только ухудшилась. Об этом рассказала Одесская волонтер Екатерина Ножевникова, пишет Обозреватель.

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В сентябре пациенты сражались за кислород, выдирая маску друг у друга. Была большая проблема, на всех не хватало концентраторов. Власть последние 8 месяцев пр*ср*ла, извините,

– возмутилась волонтер.

По ее словам проблему с поставками кислорода как будто решили, но до сих пор нет налаженного разведения по больницам, а концентраторы будут только в середине декабря.

Волонтер рассказала об одной из одесских больниц, где 70% коек обеспечено кислородом (правительство считает это очень высоким показателем). Но из 340 пациентов, находящихся там на лечении, кислород нужен для 300. То есть вот эти 70% не спасают.

Самая большая проблема – "помогите попасть в стационар"

Екатерина Ножевникова рассказала, что последние 5 дней в одесские больницы не принимают людей с сатурацией выше 80%. А это уже реанимация!

При этом волонтер признала, что несмотря на тяжелую ситуацию, одесситы действительно до сих пор не носят масок: из 10 человек ее надевает разве что один.

С тестированием дела тоже плохи

Из 10 пациентов тестов ПЦР нет у 8. Несмотря на полную клиническую картину, в статистику они не попадают. Бывает такое, что люди умирают, так и не дождавшись своего теста.

Одесские СМИ сообщили, что по состоянию на вторник, 17 ноября, в городских больницах свободными оставались только 35 коек для ковидных больных.

Краткая статистика: в Одессе за прошедшие сутки заболели коронавирусом 630 человек. Всего инфицировались 34 806 жителей Одесской области, из которых выздоровели 8 119 пациентов, зато умерли от осложнений – 480 больных.