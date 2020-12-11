Вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в Украине уже весной 2021 года. Однако больше половины граждан не хотят делать прививку. Почему так – читайте дальше.

Вопрос вакцинации – болезненный для украинского общества. Об этом бывший главный государственный санитарный врач Протас рассказал в прямом эфире 24 канала.

Обратите внимание COVID-19 уже переболела треть украинцев, – бывший главный санитарный врач

Он вспомнил, как в 2008 году в Украине началась антивакцинальная кампания. За это время не было сделано никаких выводов и решительных действий, чтобы вернуть доверие украинцев.

Наоборот – общество раздражают. Не секрет, что сегодня вакцинироваться готова только меньшая половина населения. А весной, думаю, что и треть не захочет,

– отметил Протас.

И этому, по словам бывшего главного государственного санитарного врача Украины Святослава Протаса, есть несколько объяснений.

Во-первых, власть не демонстрирует, что готова гарантировать эффективность и безопасность иммунобиологических препаратов.

"Внутренний государственный контроль аболютно отсутствует. Мы доверяем каким-то зарубежным лабораториям и ничего не делаем, чтобы контролировать", – добавил эксперт.

Во-вторых, в Украине не налажена система расследования неблагоприятных событий после иммунизации. Так как в соответствующую комиссию попадают люди с конфликтом интересов, которые "сидят на зарплате" у производителей вакцин, отметил Протас.

И объяснил, что из-за этого к таким комиссиям нет доверия. В то же время Минздрав категорически отрицает связь с вакцинацией, если происходят такие неблагоприятные события. Хотя сами производители вакцин об этом всегда пишут, просто частота таких случаев невелика.

Еще одна причина – это отсутствие страхования от неблагоприятных событий после вакцинации. "Мы же в самолет садимся, хотя там риск умереть больше, чем от вакцинации. Но там есть страхование", – подчеркнул Протас.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Протас о вакцинации в Украине: смотрите видео 24 канала