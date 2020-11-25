Больницы для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 начали получать деньги на кислород только в октябре 2020 года.

Финансировать больницы в регионах начали лишь с 9 октября, когда Министерство здравоохранения получило соответствующие запросы на выделение денег. Об этом в эфире ток-шоу на "5 канале" рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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Финансирование по кислороду, именно как предметная субвенция, которая шла на регионы, состоялось 9 октября, после того, как мы получили соответствующие запросы с мест, что им нужны средства на выполнение показателей (80% коек с подведенным кислородом),

– сообщил Степанов.

Он добавил, что соответствующее постановление правительства было принято еще 12 августа, которое обязывало обеспечить 80% койко-мест с подведенным к ним кислородом.

"Кого обязывало? Непосредственно владельцев больниц. Владельцами больниц являются местные органы власти", – отметил глава Минздрава.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на 25 ноября в Украине заболело коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки в стране подтвердили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.



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