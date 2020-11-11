Государство должно оплатить больничный, если человек находится на самоизоляции в результате контакта с больным COVID-19 родственником.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 11 ноября, сообщает 24 канал. По словам Шмыгаля, очень важно, если в семье кто-то заболел COVID-19, нужно оставаться на самоизоляции во избежание распространения инфекции. Читайте также В Украине ввели общенациональный карантин Денис Шмигаль – премьер-министр “Если заболел член семьи, оставайтесь на самоизоляции, государство платит за такую самоизоляцию больничные, мы возместим все больничные”. Что известно о больничном в случае COVID-19 Для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест.

На больничном после COVID-19 можно находиться до месяца.

Работодатель не может отказать работнику в выходе на самоизоляцию. Внимание! Во время заседания 11 ноября Кабинет Министров проголосовал за введение карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября. Кроме того, в Украине возвращаются к общенациональному карантину вместо адаптивного Почему стоит соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала