Больничный в случае самоизоляции из-за COVID-19 оплачивает государство, – Шмыгаль
Государство должно оплатить больничный, если человек находится на самоизоляции в результате контакта с больным COVID-19 родственником.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 11 ноября, сообщает 24 канал. По словам Шмыгаля, очень важно, если в семье кто-то заболел COVID-19, нужно оставаться на самоизоляции во избежание распространения инфекции.
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Денис Шмигаль – премьер-министр
“Если заболел член семьи, оставайтесь на самоизоляции, государство платит за такую самоизоляцию больничные, мы возместим все больничные”.
Что известно о больничном в случае COVID-19
- Для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест.
- На больничном после COVID-19 можно находиться до месяца.
- Работодатель не может отказать работнику в выходе на самоизоляцию.
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