Ужгородская городская больница переполнена пациентами с COVID-19, ей катастрофически не хватает кислородных генераторов. Ситуация только ухудшается, потому что с каждым днем количество госпитализированных растет.

Врач "ковидного" отделения Ярослав Глагол назвал ситуацию в больнице критической и неконтролируемой. Об этом он рассказал журналистам "Громадського".

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Наша больница является опорной. Это единственная больница, которая несет круглосуточную ургентную службу. ДТП, инфаркты, инсульты — больных всех этих случаев мы должны обеспечить лечением. Сейчас привлечено 5 отделений под больных COVID-19. Среди них есть отделения, которые не должны были быть перепрофилированы,

– сказал медик.

Сколько кислородных генераторов есть в больнице

По словам медика, кислородных аппаратов в больнице очень мало. По состоянию на 9 ноября, на 130 больных в учреждении было лишь 26 генераторов. При том, что должно быть по крайней мере 80 аппаратов на 100 пациентов. Он объясняет, что кислород является жизненно необходимым, ведь помогает стабилизировать состояние больного на первых этапах лечения. Без кислорода у пациента страдает мозг и может развиться инсульт или инфаркт, или же он просто задохнется.



Врач Ужгородской городской больницы Ярослав Глагол / Фото из фейсбука Ярослава Глагола

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Откуда берут кислород для пациентов с COVID-19

Врач рассказывает, что ему приходится координировать усилия с другими отделениями, чтобы достать кислород для критически больных.

В прошлое дежурство мне не хватало кислородного аппарата, я звонил во все отделения — может у кого-то есть более легкие пациенты, кому уже не так нужно. Помогли, подняли лифтом дополнительный аппарат. Так же и я, если у меня стабилизировались пациенты, и где-то там на часок этот аппарат освободился, помогаю коллегам из другого отделения. Так пока и выходим,

- рассказал он.

Вместе с тем, врач отмечает, что даже если в больнице найдут 50 оксигенераторов, этого будет недостаточно, поскольку количество госпитализированных с COVID-19 С каждым днем только растет.

Обратите внимание! В целом в области на COVID-19 заболели 18 470 человек, из которых 414 – за последние сутки. В течение пандемии 450 человек умерло и 7 966 – выздоровели.