В больнице №40 в поселке Коммунарка, под Москвой, взорвалась труба, по которой поступал кислород. В этом учреждении лечат больных коронавирусом, в частности туда госпитализируют всю политическую элиту.

В инфекционном отделении многопрофильной Московской больницы № 40 взорвалась труба с кислородом. Об этом сообщает издание Meduza.

К теме Скорую ждут больше 24 часов, – представитель Зеленского о COVID-19 в Крыму

Разгерметизировался шланг, по которому под давлением подавали кислород. На видео можно наблюдать сильное задымление. Известно, что повреждено оборудование и помещение. Издание Mash рассказывает, что частично обрушилась стена.

Один из очевидцев рассказал, что слышал громкий звук, похожий на взрыв. К месту происшествия съехались пожарные машины со всех сторон.

Что известно о пострадавших

В МЧС заявили, что в этом здании не было ни одного пациента.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что трубу с кислородом разорвало в том корпусе, который находился на реконструкции.

Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы ремонтируют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет,

– заявили в департаменте здравоохранения Москвы.