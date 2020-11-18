В больнице Белой Церкви опровергли информацию о смерти мужчины, который отдал кислород сыну
В белоцерковской больнице опровергли информацию о смерти больного коронавирусом человека. Ранее волонтер сообщала, что он умер, потому что отдал свой кислород сыну.
О том, что эта информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
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Источник, на который ссылались – это страница в фейсбуке волонтера Даны Яровой. Однако главный врач клинической больницы № 3 в Белой Церкви опровергла эту информацию.
В подчиненном мне медучреждении такого случая не было,
– сообщила Татьяна Дидыч.
По официальной информации департамента здравоохранения Киевской ОГА, сейчас в области с 2185 коек, отведенных под коронавирусных пациентов, к кислороду подключены 1 355. Об этом рассказала Елена Ефименко, директор департамента.
"На сегодня, 18 ноября, заполнено 825 коек. Свободными остаются 530 коек", – отметила Ефименко. И заверила, что проблемы с обеспечением кислородом пациентов нет.
Что этому предшествовало
- Ранее волонтер Дана Яровая рассказала, что в одной из районных COVID-больниц умер мужчина. Он вроде бы пожертвовал свою долю кислорода сыну, который также был в больнице из-за коронавируса.
- По ее словам, из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом до 15 минут в день.
- Впоследствии волонтер уточнила, что это случилось в городской клинической больнице № 3 в Белой Церкви.
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