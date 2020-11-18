В белоцерковской больнице опровергли информацию о смерти больного коронавирусом человека. Ранее волонтер сообщала, что он умер, потому что отдал свой кислород сыну.

О том, что эта информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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Источник, на который ссылались – это страница в фейсбуке волонтера Даны Яровой. Однако главный врач клинической больницы № 3 в Белой Церкви опровергла эту информацию.

В подчиненном мне медучреждении такого случая не было,

– сообщила Татьяна Дидыч.

По официальной информации департамента здравоохранения Киевской ОГА, сейчас в области с 2185 коек, отведенных под коронавирусных пациентов, к кислороду подключены 1 355. Об этом рассказала Елена Ефименко, директор департамента.

"На сегодня, 18 ноября, заполнено 825 коек. Свободными остаются 530 коек", – отметила Ефименко. И заверила, что проблемы с обеспечением кислородом пациентов нет.

Обращаем ваше внимание, что такой случай мог случиться в другой больнице. Поэтому отрицать информацию волонтера не можем.

Что этому предшествовало