В Ивано-Франковских больницах, которые принимают больных коронавирусом, не хватает кислорода. В то же время больных довольно много, поэтому есть проблемы.

Более того – больницы города уже испытывают недостаток лекарств. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

Ранее В Ивано-Франковске больница прекратила принимать больных COVID-19

В стационарах меньше людей, но очень напряженная ситуация, потому что за последние сутки было 315 случаев коронавируса в нашей Ивано-Франковской общине. Испытываем сегодня проблемы с лекарствами, потому что их нигде нельзя купить, на рынке с этим есть проблема. Кислородные станции тоже перегружены. Сами установки рассчитаны на его определенное количество, а есть много больных, поэтому здесь проблемы,

– рассказал он.

По словам мэра, пока больницы пользуются теми лекарствами, которые приобрели про запас. Сейчас на лечении в городских медицинских учреждениях находятся 405 пациентов в реанимационных отделениях – 36, более сотни больных – на кислородной терапии.

Марцинкив убеждает: если ситуация с заболеванием коронавирусом в городе ухудшится, местная власть готова одновременно развернуть еще 300 койко-мест в поликлиниках и привлечь медиков к лечению.

Несмотря на то, что мэр Ивано-Франковска считает, что говорить о локдауне в Украине рано, он все же обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.

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"Идут новогодне-рождественские праздники. Есть просьба в это непростое время ограничить контакты. Ничего страшного не будет, если мы деньги от корпоративов отдадим на благотворительность или на закупку концентраторов в больнице", – подытожил он.

Какова ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: