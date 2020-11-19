В Великобритании больная COVID-19 беременная женщина впала в кому. Она проснулась через несколько недель после того, как родила двойню.

Мальчики и девочка родились на 26-й неделе беременности. При появлении на свет они весили всего 850 и 770 соответственно, сообщает DW.

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Роженица находилась в коме четыре недели и проснулась только через 16 дней после кесарева сечения.

Младенцев выписали из больницы только через 4 месяца после рождения.

К слову, недавно британские ученые сообщили, что из-за пандемии COVID-19 количество детей, которые рождаются мертвыми, увеличилось вдвое по всему миру.

Все потому, что беременные женщины стали значительно чаще откладывать обращение к врачу из-за страха заразиться коронавирусом и карантинных ограничений.

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