Больная коронавирусом британка родила двойню, находясь в коме
В Великобритании больная COVID-19 беременная женщина впала в кому. Она проснулась через несколько недель после того, как родила двойню.
Мальчики и девочка родились на 26-й неделе беременности. При появлении на свет они весили всего 850 и 770 соответственно, сообщает DW.
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Роженица находилась в коме четыре недели и проснулась только через 16 дней после кесарева сечения.
Младенцев выписали из больницы только через 4 месяца после рождения.
К слову, недавно британские ученые сообщили, что из-за пандемии COVID-19 количество детей, которые рождаются мертвыми, увеличилось вдвое по всему миру.
Все потому, что беременные женщины стали значительно чаще откладывать обращение к врачу из-за страха заразиться коронавирусом и карантинных ограничений.
Что следует знать о коронавирусе и беременности
- До сих пор не хватает фундаментальных исследований и рекомендаций для беременных. Ежедневно информация меняется, но в основном известно, что коронавирус не вызывает патологий у новорожденных, родившихся у инфицированных матерей.
- Масштабное исследование на эту тему показывает, что у рожениц с COVID-19 высокие риски попасть в отделение интенсивной терапии, чем у небеременных женщин такого же возраста.
- Больные коронавирусом роженицы чаще переживают преждевременные роды.
- Пока точно не говорят, передается ли коронавирус внутриутробно. Так, различные работы ученых предоставляют разную информацию. В июле стало известно о случае, когда вирус передался от матери к ребенку через плаценту. Женщина родила в марте в Париже.
- Во время одного из исследований обнаружили патологические изменения в плаценте больных коронавирусом рожениц. Большинство детей родились здоровыми и в нормальный срок, поэтому врачи даже не ожидали увидеть такой результат.
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