Неизвестная болезнь в Сенегале набирает обороты: уже выявили от 500 до 700 больных – фото, видео
В Сенегале обнаружили вспышку неизвестной болезни со специфическими симптомами. По разным данным, на 20 ноября во республике зарегистрировано 500 – 700 случаев заражения.
Неизвестную инфекцию, которая распространяется на западе Сенегала, диагностировали потменьшей мере у 500 рыбаков, сообщает портал Nuev Dia. Согласно данным некоторых местных СМИ, заболели уже 700 человек.
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Больше всего больных выявили в городах Мбур и Рюфиске, но случаи заражения регистрируют также в Сен-Луи, Мбао, Туба-Диало и Йене. Инфицированных сразу помещают на карантин в мобильный госпиталь, который развернули в городе Рюфиске.
- Струпья на коже (сыпь), в том числе на лице, конечностях. У некоторых больных появляются на гениталиях.
- Дерматит
- Головная боль;
- Повышенная температура.
Пока нет убедительных доказательств причин появления этой болезни. Но считается, что источником стала вода в открытом океане.
Не исключают токсическое загрязнение или водоросли. В частности, в социальных сетях распространяют видео, на которых видно кучу мусора и мертвую рыбу.
Местная власть провела экстренное совещание. Мэрия призвала население, особенно рыбаков, избегать водоемов в ближайшие дни.
Что известно о болезни в Сенегале
- О вспышке неизвестной болезни сообщили 17 ноября. Но первого больного выявили 12 числа этого же месяца.
- Первым заболел 20-летний молодой человек. У него наблюдались везикулярная сыпь, отек лица, сухость губ и раздражение глаз.
- Военно-морской флот Сенегала планирует взять пробы воды для анализа.
- Образцы, которые взяли у инфицированных пациентов, отправили в лабораторию.
- Местный Департамент здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование.
Первый больной в Сенегале / Фото Sebas Tempone
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