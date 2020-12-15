Более жесткий карантин быстрее прервет цепь больных COVID-19, – Степанов
Правительство решило ввести усиленный карантин с 8 по 24 января. В течение этого периода в Украине будут действовать строгие ограничения.
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что есть составляющие, почему правительство выбрало именно такие даты для локдауна. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.
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Почему именно такие даты для карантина
По его словам, карантин ввели сразу после Рождества из-за 2 составляющих:
- первая составляющая – эпидемиология. Ведь карантин – это лучший способ прервания цепи болезней. Чем меньше люди контактируют между собой, чем более жесткий карантин, тем быстрее можно прервать цепь больных COVID-19;
- вторая составляющая – реальная жизнь, где очень трудно придерживаться карантинных ограничений.
Если всех загнать по домам, то мы сведем заболеваемость в ноль. Но это невозможно, в том числе в нашей стране,
– отметил Степанов.
Также во время принятия решения о внедрении карантина обращали внимание на экономическое положение. Ведь Украина не может позволить себе таких крупных выплат, которые сделали европейские страны.
Почему именно в январе
Министр отметил, что в конце января – начале февраля начинается сезонная вспышка роста количества больных гриппом. Эта болезнь имеет такие осложнения, как и COVID-19. Поэтому это также одна из причин, почему правительство выбрало именно такие даты для локдауна.
Работа с экспертами
Максим Степанов отметил, что над решением работало большое количество его советников, в частности эпидемиологов. Также учитывали позицию министерства экономики и финансов. Это делали для того, чтобы понять, что происходит в Украине и какие она имеет возможности.
"Для нас основной составляющей было ввести такие карантинные ограничения, которые выполнялись бы. Наша медицинская система выдерживает нагрузки. Врачи уставшие, но мы оказываем помощь всем гражданам", – добавил министр.
Источник: 24 канал
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