Правительство решило ввести усиленный карантин с 8 по 24 января. В течение этого периода в Украине будут действовать строгие ограничения.

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что есть составляющие, почему правительство выбрало именно такие даты для локдауна. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

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Почему именно такие даты для карантина

По его словам, карантин ввели сразу после Рождества из-за 2 составляющих:

первая составляющая – эпидемиология . Ведь карантин – это лучший способ прервания цепи болезней. Чем меньше люди контактируют между собой, чем более жесткий карантин, тем быстрее можно прервать цепь больных COVID-19;

. Ведь карантин – это лучший способ прервания цепи болезней. Чем меньше люди контактируют между собой, чем более жесткий карантин, тем быстрее можно прервать цепь больных COVID-19; вторая составляющая – реальная жизнь, где очень трудно придерживаться карантинных ограничений.

Если всех загнать по домам, то мы сведем заболеваемость в ноль. Но это невозможно, в том числе в нашей стране,

– отметил Степанов.

Также во время принятия решения о внедрении карантина обращали внимание на экономическое положение. Ведь Украина не может позволить себе таких крупных выплат, которые сделали европейские страны.

Почему именно в январе

Министр отметил, что в конце января – начале февраля начинается сезонная вспышка роста количества больных гриппом. Эта болезнь имеет такие осложнения, как и COVID-19. Поэтому это также одна из причин, почему правительство выбрало именно такие даты для локдауна.

Работа с экспертами

Максим Степанов отметил, что над решением работало большое количество его советников, в частности эпидемиологов. Также учитывали позицию министерства экономики и финансов. Это делали для того, чтобы понять, что происходит в Украине и какие она имеет возможности.

"Для нас основной составляющей было ввести такие карантинные ограничения, которые выполнялись бы. Наша медицинская система выдерживает нагрузки. Врачи уставшие, но мы оказываем помощь всем гражданам", – добавил министр.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала