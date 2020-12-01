Более трети детей, страдающих коронавирусной инфекцией, не имеют симптомов COVID-19, обнаруживает канадское исследование

Исследователи протестировали почти 2500 детей из Альберты (Канада) на наличие коронавируса в период с апреля по сентябрь 2020 года. Более трети, 35,9%, тех, кто прошел положительный тест, были бессимптомными, пишет Daily Mail.

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Кашель и насморк были наиболее распространенными признаками среди детей с симптомами, но они были более распространенными и среди тех, кто получил отрицательный тест.

Такие признаки, как тошнота, были в три раза чаще среди детей с COVID-19, тогда как потеря вкуса и запаха была в семь раз больше.

Исследователи обнаружили, что около 36 процентов детей не испытывали классических симптомов COVID-19, таких как кашель, лихорадка или одышка.

Команда из Университета Альберты в Канаде заявляет, что результаты дают больше доказательств того, что скрининги могут не принести пользы и что единственным способом проверить, болеет ли ребенок коронавирусом, являются тесты на мазок из носа.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала