В Британии более 1300 граждан по ошибке получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Департамент здравоохранения и социальной помощи (DHSC) заявил, что 1 311 людям, которые проходили тест в период с 19 по 23 ноября по всей Великобритании, ошибочно сообщили, что они получили положительный результат на коронавирус. Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также Вакцину Pfizer уже начали распространять по миру, – WSJ

В службе причиной инцидента назвали "лабораторную ошибку" и сослались на проблемную серию химикатов. Обстоятельства до сих пор расследуются.

Людей попросили еще раз пройти тест и продолжить самоизоляцию в случае появления симптомов коронавирусf.

Добавим, что ранее уже критиковали систему тестирования Департамента здравоохранения Британии, когда в начале 2020 года произошла серия громких сбоев.

С начала пандемии коронавирусf в Великобритании обнаружили 1 593 260 случаев инфицирования, 3 477 человек – выздоровели. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 57 648 человек. Эти данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса, созданной СНБО Украины.