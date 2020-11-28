Более чем 1 300 британцам ошибочно сообщили о "положительном" тесте на коронавирус
В Британии более 1300 граждан по ошибке получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Департамент здравоохранения и социальной помощи (DHSC) заявил, что 1 311 людям, которые проходили тест в период с 19 по 23 ноября по всей Великобритании, ошибочно сообщили, что они получили положительный результат на коронавирус. Об этом пишет издание Daily Mail.
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В службе причиной инцидента назвали "лабораторную ошибку" и сослались на проблемную серию химикатов. Обстоятельства до сих пор расследуются.
Людей попросили еще раз пройти тест и продолжить самоизоляцию в случае появления симптомов коронавирусf.
Добавим, что ранее уже критиковали систему тестирования Департамента здравоохранения Британии, когда в начале 2020 года произошла серия громких сбоев.
С начала пандемии коронавирусf в Великобритании обнаружили 1 593 260 случаев инфицирования, 3 477 человек – выздоровели. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 57 648 человек. Эти данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса, созданной СНБО Украины.
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