Более 16 тысяч больных в сутки: в Украине растет заболеваемость коронавирусом
По состоянию на 27 ноября в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.
Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировали в городе Киев, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Одесской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным Минздрава, в течение суток по состоянию на утро 27 ноября от осложнений коронавирусной болезни умерли 192 жителя Украины, в то же время выздоровели – 8 843 больных.
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Сколько больных COVID-19 в областях Украины:
- г. Киев – 65 539
- Винницкая область – 16 710
- Волынская область – 23 273
- Днепропетровская область – 34 888
- Донецкая область – 21 786
- Житомирская область – 28 481
- Закарпатская область – 22 748
- Запорожская область – 28 229
- Ивано-Франковская область – 34 696
- Киевская область – 35 235
- Кировоградская область – 4 824
- Луганская область – 6 061
- Львовская область – 44 509
- Николаевская область – 17 167
- Одесская область – 41 501
- Полтавская область – 20 701
- Ровненская область – 29 875
- Сумская область – 26 590
- Тернопольская область – 27 050
- Харьковская область – 54 028
- Херсонская область – 9 633
- Хмельницкая область – 28 350
- Черкасская область – 21 402
- Черновицкая область – 33 018
- Черниговская область – 17 113
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