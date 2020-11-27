По состоянию на 27 ноября в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировали в городе Киев, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Одесской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Минздрава, в течение суток по состоянию на утро 27 ноября от осложнений коронавирусной болезни умерли 192 жителя Украины, в то же время выздоровели – 8 843 больных.

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За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели 693 407 человек, из них выздоровели – 326 238 человек. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 909 украинцев.

Сколько больных COVID-19 в областях Украины:

г. Киев – 65 539

Винницкая область – 16 710

Волынская область – 23 273

Днепропетровская область – 34 888

Донецкая область – 21 786

Житомирская область – 28 481

Закарпатская область – 22 748

Запорожская область – 28 229

Ивано-Франковская область – 34 696

Киевская область – 35 235

Кировоградская область – 4 824

Луганская область – 6 061

Львовская область – 44 509

Николаевская область – 17 167

Одесская область – 41 501

Полтавская область – 20 701

Ровненская область – 29 875

Сумская область – 26 590

Тернопольская область – 27 050

Харьковская область – 54 028

Херсонская область – 9 633

Хмельницкая область – 28 350

Черкасская область – 21 402

Черновицкая область – 33 018

Черниговская область – 17 113

Ситуация с тестированием: украинские лаборатории за минувшие сутки провели 72 789 тестирований на выявление COVID-19, в частности методом ПЦР – 46 005, методом ИФА – 26 784. Всего, по состоянию на 27 ноября в Украине осуществили более 4 миллионов тестирований методом ПЦР.