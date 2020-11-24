До конца ноября прогнозируют примерно 743 826 инфицированных, а по состоянию на 20 декабря – более миллиона больных.

Смертность от коронавируса

Также до конца ноября в Украине будет примерно 12 649 умерших от осложнений коронавируса, а к 20 декабря – более 18 тысяч. Такой прогноз обнародовал Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.

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Прогноз развития эпидемии в Украине до конца года / Фото фейсбук-страницы Алексея Алехина,

Выздоровление от COVID-19

До конца ноября людей, которые поправятся от коронавируса, может быть 349 588, ко второй половине декабря – почти 600 тысяч.

На конец ноября может быть 381 589 активных больных. К концу года показатель может вырасти примерно до 550 тысяч.

Какова ситуация сейчас

Официально в Украине зарегистрировали 647 976 инфицированных коронавирусом, умерли во время течения COVID-19 – 11 263 пациента. Выздоровели – 299 358 больных. То есть прогноз ученых достаточно реален.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 ноября COVID-19 болеют 337 355 жителей Украины.

Тенденции к снижению заболеваемости нет

С учетом того, что на прошлой неделе не было никаких видимых сдвигов в тенденции развития эпидемии COVID-19 в Украине, ожидаемо, что прогнозы свидетельствуют о негативном развитии эпидемиологической ситуации в стране в ближайшей перспективе,

– резюмировал Алексей Алехин, главный научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований.

Насколько реален прогноз

К слову, в моделировании Киевской школы экономики (КШЭ) отработали 3 сценария действия карантина выходного дня. Согласно им, в Украине от коронавируса могут умереть от 17 до 33 тысяч больных до конца года.

Национальная академия наук Украины также считает, что карантин выходного дня не спасет ситуацию с заболеваемостью в Украине. Зато в Министерстве здравоохранения считают, что карантин выходного дня поможет замедлить распространение коронавирусной инфекции в Украине.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство разрабатывает план "Б" для предотвращения распространения коронавируса. Его применят только в том случае, если карантин выходного дня не поможет снизить темпы распространения болезни.



А уже сегодня, 24 ноября, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Украине следует ввести двухнедельный локдаун в период новогодних праздников. Мол, такой вариант является более предпочтительным, чем "длительная неопределенность".