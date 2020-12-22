В России 5 декабря стартовали прививки против коронавирус авакциной "Спутник V", которая даже не прошла все клинические испытания. Первые люди, получившие укол российской вакцины, рассказали о побочных эффектах.

В большинстве регионов сделать прививку могут только врачи, учителя и другие группы риска. Однако, к примеру, в Москве и Подмосковье уже сейчас вакцинироваться может практически любой желающий. Однако желающих не так много. Об этом пишет "Медуза".

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Так, 36-летний заместитель гендиректора клининговой компании из Московской области Василий рассказал, что решил сделать прививку сразу же, как только узнал о поступлении первых вакцин в поликлинику. Перед этим мужчина ничего не изучал о ней.

"Думаю, руководство нашей страны не допустило бы выхода в гражданский оборот и тем более не предлагало бы другим странам вакцину, которая способна нанести какой-то вред человеку. Это было бы глупо... Не нужно гнаться за чем-то иностранным в надежде, что (чужая вакцина) будет лучше и мягче переносится", – сказал он

Какие возникли побочные эффекты после вакцинирования российской вакциной

Василий признался, что через несколько часов после вакцинации у него начало "ломать" ноги и глаза – даже смотреть было больно, особенно в стороны, позднее начало морозить и трясти, поднялась температура до 38,6 градуса. 8 дней у него было ощущение, что он простудился.

Прививку мне сделали 8 декабря в 9:30. К 13:00 начало ломать ноги и глаза – даже смотреть было больно, особенно в стороны. В 16:00 я уже пожалел, что подписался на это, меня знобило и трясло. Хуже всего то, что надо было еще и работать. В 19: 00 поехал в аптеку за термометром, аспирином и анальгином. Выпил сразу по таблетке того и другого, измерил температуру – 38,6 градуса. Пришлось закончить с работой и пойти прилечь. К 23:00 температура спала до 37,5. Я ожил,

- рассказал мужчина о побочных эффектах после первой прививки.

По его словам, на следующее утро и в течение всего дня держалась температура 37 градусов, совсем слегка ломило глаза и ноги. Состояние было вялое, и Василий спал целый день.

"Но почему - то безумно хотелось помидоров и томатного сока – выпил в общем литра три. Жене говорил, что у меня ощущение, будто я беременный. На третий день вышел в свет. У меня сильно обострилось обоняние, я понял, как жутко пахнет IQOS. На четвертый день утром проснулся с жжением в носу, будто вдыхал пыль. Но потом я потерял обоняние. Я перестал ощущать запахи духов, кофе и других ярких ароматов. Еда в этот день была совершенно безвкусной, но были ярко выражены кислый, сладкий и горький вкусы", – признался россиянин.

На пятый день у мужчины вернулся нюх. На седьмой день не осталось никаких симптомов. Все это время у Василия было ощущение, будто он простудился.

"Сейчас жду 21-й день от первой вакцинации – и буду делать вторую прививку. Ради интереса сдам тест на антитела перед вторым уколом. Через 45 дней сдам повторно эти же анализы. Я делал прививки в надежде, что мое окружение увидит, что она абсолютно безопасна, а я жив, здоров и полон сил", – добавил он.

Почему к вакцине "Спутник-V" низкое доверие

Российскую вакцину "Спутник V" начали регистрировать в августе, когда она даже не прошла третьей фазы испытаний. Это вызвало сомнения в научном сообществе и недоверие к этому препарату. Ряд стран отказались от вакцины из-за нехватки информации и недостатков в исследованиях. Экспертов беспокоит также и то, что вакцинация профессиональных групп риска в стране началась до окончаний клинических исследований.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину. По его словам, Украина будет бороться за то, чтобы партнеры дали вакцину, которая подтверждена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однако не российскую вакцину "Спутник", которая не прошла все клинические испытания.