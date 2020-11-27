Вирус SARS-CoV-2 может сохраняться на поверхностях в течение нескольких дней. 99,9% жидкости в каплях коронавируса испаряется за 2 – 3 минуты, но вирус выживает, потому что высохшая капля образует пленку похожую на блин.

Следовательно приклеивается к поверхности и может оставаться заразным при касании. Ученые все еще рекомендовали регулярно чистить поверхности, чтобы быть уверенным, что там нет COVID-19. Исследование опубликовали в Physics of Fluids.

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Интересно: пленка толщиной всего лишь в нанометры, но именно она цепляется за поверхность и замедляет процесс испарения.

На каких поверхностях дольше всего сохраняется коронавирус

Пленка полностью испаряется в разное время, в зависимости от материала, на который она попала. Так, например, на нержавеющей стали и меди она испарится за 24 и 16 часов соответственно. Но вирус может оставаться активным более 150 часов в полипропилене.

Впрочем, важно также количество вируса, которое есть на поверхности – чем больше капель, тем дольше его способность инфицировать.

Цифры основаны на экспериментах, проведенных в лабораторных условиях, и, вероятно, ниже в реальном мире, где есть переменное количество тепла и воздушного потока – факторы, способствующие испарению,

– предупредили исследователи.

Данные исследования, опубликованные в Physics of Fluids обнаружили, что толщина пленки медленно уменьшается, пока в течение всего этого времени количество коронавируса в капле/пленке не исчезает.

Самым большим сюрпризом было то, что время высыхания этой нанометрической пленки длится около часа,

– отметил автор труда.

Внимание! Это свидетельствует о том, что поверхность не полностью сухая, а медленно испаряется, а нанометрическая пленка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса.

Такие результаты исследования свидетельствуют о том, что вирус может выжить в жизнеспособной форме в течение длительного периода времени, а следовательно необходимость регулярно и тщательно очищать поверхности все еще есть.

В частности, часто стоит дезинфицировать поверхности, такие как дверные ручки или ручные устройства, а также в больницах и других районах, подверженных вспышкам.