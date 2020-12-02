В Интерполе обеспокоены опасностью появления фальшивых вакцин от коронавируса. Подделкой препаратов могут заняться представители организованной преступности.

Предостережение прислали в 194 страны мира

Также существует угроза похищения настоящих вакцин. Об этом информирует The Guardian.

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Важно, чтобы органы правопорядка были как можно лучше подготовлены к лавине всех видов криминальной активности, связанной с вакцинами против COVID-19,

– сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Соответствующие предостережения уже направили в силовые ведомства 194 стран мира.

Тесты на коронавирус могут подделывать

Что касается того, как будут наживаться на вакцинации, то Шток заметил, что фальшивые вакцины будут включать в цепи поставок препаратов или преступники будут срывать их полностью.

Еще один способ заработка – подделка тестов на коронавирус.

Обратите внимание! В Интерполе отметили, что во время пандемии возросла угроза кибератак. Так, из 3 тысяч сайтов, незаконно распространяющих медицинскую продукцию, на 1,7 тысячи попытались похитить данные пользователей.