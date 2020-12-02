Бизнес на пандемии: в Интерполе предупредили о появлении фальшивых вакцин
В Интерполе обеспокоены опасностью появления фальшивых вакцин от коронавируса. Подделкой препаратов могут заняться представители организованной преступности.
Предостережение прислали в 194 страны мира
Также существует угроза похищения настоящих вакцин. Об этом информирует The Guardian.
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Важно, чтобы органы правопорядка были как можно лучше подготовлены к лавине всех видов криминальной активности, связанной с вакцинами против COVID-19,
– сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
Соответствующие предостережения уже направили в силовые ведомства 194 стран мира.
Тесты на коронавирус могут подделывать
Что касается того, как будут наживаться на вакцинации, то Шток заметил, что фальшивые вакцины будут включать в цепи поставок препаратов или преступники будут срывать их полностью.
Еще один способ заработка – подделка тестов на коронавирус.
Что известно о первой вакцине от коронавируса?Первыми вакцинировать население от COVID-19 будут в Великобритании. Там уже одобрили вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. В Еврокомиссии тоже сообщили, что ЕС надеется начать вакцинацию до конца декабря.
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